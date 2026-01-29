Nuovi reparti e pronto soccorso | 5 milioni d’investimenti al San Giovanni Addolorata di Roma

Oggi a Roma è stato presentato un investimento di 5 milioni di euro per rinnovare i reparti e il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata. L’evento si è tenuto nella Sala Folchi del complesso ospedaliero, con la presenza di importanti figure regionali e aziendali, tra cui il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il direttore regionale Salute, Andrea Urbani. La ristrutturazione mira a migliorare le strutture e offrire cure più umane ai pazienti.

Roma, 29 gennaio 2026 – Si è svolto oggi, presso la Sala Folchi del Complesso Monumentale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, l’evento inaugurale “Adeguamento strutturale per Umanizzare le Cure”, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, accompagnati dal direttore generale dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, Maria Paola Corradi, dal direttore sanitario aziendale, Domenico Antonio Ientile, dal direttore amministrativo aziendale, Emidio di Virgilio. Le novità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

