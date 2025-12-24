Al San Giovanni Addolorata una tecnologia di ultima generazione per le patologie della retina
Una nuova tecnologia d'avanguardia per la diagnostica delle patologie retiniche è ora accessibile al San Giovanni Addolorata di Roma. L'azienda ospedaliera si è infatti dotata del BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi.La nuova apparecchiatura, allestita presso gli ambulatori del Presidio.
PATOLOGIE RETINICHE: AL SAN GIOVANNI ADDOLORATA APPARECCHIATURA DI ULTIMA GENERAZIONE.
Patologie Retiniche: apparecchiatura avanzata al San Giovanni Addolorata - L’Oculistica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma si dota del BMizar 400 kHz Full- expartibus.it
Dalla Fondazione Roma 685mila euro al San Giovanni Addolorata per acquisto tecnologie trattamento tumori - La somma verrà utilizzata per rinnovare il sistema chirurgico robotico Da Vinci, utile nelle procedure per il trattamento delle patologie oncologiche in urologia e per il carcinoma del colon. quotidianosanita.it
Al San Giovanni di Roma una Tecnologia endovascolare innovativa - Oggi, con il miglioramento della tecnologia e con le esperienze maturate nella terapia endovascolare degli aneurismi aortici, è possibile affrontare questo problema con un approccio mini- quotidianosanita.it
Oggi, insieme al professor Francesco Prati, Direttore del Dipartimento cardiovascolare dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, parliamo di scomperso cardiaco. Vediamo insieme quali possono essere i sintomi con cui si manifesta. #Elisir - facebook.com facebook
