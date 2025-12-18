Chiusura della scuola Manzoni il Pd | Lavori extra per 800 mila euro alla Maroncelli neanche finita per accogliere i nuovi alunni

Il Partito Democratico critica i lavori di 800 mila euro alla scuola Maroncelli, ancora in fase di completamento, destinati ad adattarla per ospitare gli alunni in seguito alla chiusura della scuola Manzoni e della materna. La questione solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulla tempistica degli interventi, mentre le famiglie attendono chiarimenti e soluzioni efficaci per garantire un adeguato percorso scolastico ai loro figli.

Adattare la nuova scuola Maroncelli - demolita e ricostruita, ed ora in fase di ultimazione -, per ospitare parte degli alunni che saranno spostati con la chiusura della scuola elementare Manzoni e della scuola materna alloggiata nello stesso edificio, costerà 800 mila euro. E' la denuncia che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

