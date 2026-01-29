Nuove intitolazioni in città Il parco di via Sacripanti a Norma Cossetto la scala del Passetto a Margarette Golding

Ancona cambia volto: il parco di via Sacripanti ora porta il nome di Norma Cossetto, mentre la scala del Passetto si chiama ancora Margarette Golding. La città ha deciso di aggiornare le targhe delle strade, inserendo nei propri spazi pubblici figure che hanno segnato la storia, sportive e civili. Le nuove intitolazioni sono già visibili e fanno parte di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio locale.

Ancona aggiorna la propria mappa urbana con tre nuove intitolazioni che legano luoghi quotidiani alla storia sportiva, civile e associativa della città. La Giunta comunale ha approvato una delibera proposta da Antonella Andreoli, assessore alla Toponomastica, che dedica un'area del parcheggio di.

