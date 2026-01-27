Foibe Un parco intitolato a Norma Cossetto

Questo testo analizza la figura di Norma Cossetto, vittima delle foibe, e il suo ruolo nel contesto storico e politico italiano. Si affrontano le interpretazioni storiche e le diverse letture che si sono sviluppate nel tempo, evidenziando l’importanza di una riflessione equilibrata su un evento tragico e complesso.

Da martire di una tragedia epocale come quella delle foibe a figura divisiva di un periodo la cui rilettura della destra tende a equiparare il peso delle responsabilità. La proposta presentata, votata e approvata dalla destra durante la commissione toponomastica, che si è svolta la settimana scorsa, per intitolare il parco di via Sacripanti (Q1) a Norma Cossetto ha acceso uno scontro tra destra e sinistra. Il nome della Cossetto era stato inserito nella lista delle personalità a cui intitolare una strada, una piazza o, come successo nel caso specifico, un parco, diversi anni fa. Una lista sempre più lunga dove il peso storico e politico di alcuni personaggi sono e saranno sempre motivo di scontro.

