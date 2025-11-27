Baraccopoli Messina alloggi in deroga per cinque famiglie del rione Taormina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Schifani: «Priorità alle fragilità e alla tutela dei minori». Cinque nuclei del rione Taormina, coinvolti nel programma di demolizione delle baracche di Messina, otterranno un’abitazione in via eccezionale. Si tratta di famiglie che, pur non possedendo i requisiti previsti per l’assegnazione di un alloggio, sono state valutate con attenzione dalla Struttura commissariale diretta dal presidente Renato Schifani, durante i tavoli tecnici con il Comune e con ArisMe, compreso quello svoltosi ieri a Palazzo Zanca. Le verifiche e le motivazioni della deroga. Dagli approfondimenti condotti dagli uffici comunali e dai Servizi sociali, rappresentati dall’assessora Alessandra Calafiore, è emersa la presenza di minori in condizioni di particolare fragilità all’interno dei nuclei familiari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
