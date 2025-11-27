Le 5 famiglie in emergenza abitativa al rione Taormina la Regione assicura | Avranno nuovi alloggi in deroga
Nonostante la mancanza di requisiti per l'inserimento in graduatoria, le cinque famiglie del rione Taormina avranno una casa in deroga. Questa la decisione presa direttamente dal governatore e commissario al Risanamento Renato Schifani. I casi dei cinque nuclei familiari, pur non avendo diritto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel frattempo le famiglie hanno iniziato ad autogestire l'emergenza con i turni e programmazioni 'solidali': "Momento molto difficile e faticoso, fate in fretta" - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa. 1220 famiglie costrette nel 2025 a chiedere aiuto al comune di #Rimini newsrimini.it/ultima-ora/eme… via @newsrimini Vai su X
Emergenza abitativa a Cosenza, Orrico (M5S): «Problema sociale da non strumentalizzare» - «La Prefettura non è una dependance della Lega a cui commissionare sgomberi, così si innesca una guerra tra poveri» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
Emergenza abitativa. Tre nuovi alloggi popolari da assegnare alle famiglie - Un’operazione di ristrutturazione da quasi 47mila euro, che avrà luogo nei prossimi mesi e riguarderà tre alloggi popolari del territorio montespertolese (attualmente inutilizzati) che potranno così ... Come scrive lanazione.it
Emergenza abitativa a Gassino: un nuovo bando può evitare lo sfratto a decine di famiglie - Il contributo sarà erogato una sola volta e direttamente al proprietario dell’alloggio. giornalelavoce.it scrive