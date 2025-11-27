Le 5 famiglie in emergenza abitativa al rione Taormina la Regione assicura | Avranno nuovi alloggi in deroga

Messinatoday.it | 27 nov 2025

Nonostante la mancanza di requisiti per l'inserimento in graduatoria, le cinque famiglie del rione Taormina avranno una casa in deroga. Questa la decisione presa direttamente dal governatore e commissario al Risanamento Renato Schifani. I casi dei cinque nuclei familiari, pur non avendo diritto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

le 5 famiglie in emergenza abitativa al rione taormina la regione assicura avranno nuovi alloggi in deroga

© Messinatoday.it - Le 5 famiglie in emergenza abitativa al rione Taormina, la Regione assicura: "Avranno nuovi alloggi in deroga"

