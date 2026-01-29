Nuova tempesta in arrivo | vento estremo e mareggiate mettono in allerta il Sud

Un nuovo ciclone mediterraneo si sta avvicinando al Sud Italia. Venti oltre i 100 km all’ora stanno già flagellando le coste, e le mareggiate stanno causando danni alle spiagge e alle strutture lungo le regioni meridionali. Le autorità hanno messo in allerta la popolazione, invitando a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane critica e si attendono ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

Roma - Un ciclone mediterraneo in rapido movimento porterà venti molto forti, raffiche oltre i 100 km orari e mareggiate diffuse sulle regioni meridionali. Tempesta di vento in arrivo: raffiche oltre 100 kmh e mari agitati È stato diramato un avviso meteo per una nuova tempesta di vento destinata a colpire parte dell’Italia nel corso del fine settimana. L’ennesimo ciclone si formerà a seguito dell’ingresso di correnti polari nel cuore del Mediterraneo, dando origine a una struttura depressionaria particolarmente dinamica e in rapido spostamento. Secondo le ultime analisi, il minimo di pressione si muoverà velocemente dalla Sardegna verso lo Ionio, attraversando il Sud del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Nuova tempesta in arrivo: vento estremo e mareggiate mettono in allerta il Sud Approfondimenti su Roma Tempesta Allerta meteo per la tempesta Harry: temporali intensi, vento forte e mareggiate su diverse regioni È stata emessa un’allerta meteo per l’Italia, a causa della tempesta Harry. Allerta meteo per il forte vento di burrasca e mareggiate in arrivo: le previsioni Un’ulteriore allerta meteo interessa il Pescarese e l’Abruzzo, con previsioni di vento di burrasca e mareggiate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Tempesta Argomenti discussi: Dopo il ciclone in arrivo una nuova ondata di pioggia, vento e tanta neve; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maxi tempesta in arrivo dal Texas al Nordest, il gelo minaccia il weekend; Allerta Meteo, nuovo Mega-Ciclone in arrivo nel weekend: si chiama Leonie II, fa paura come Harry. Nuovo SOS per mari e venti tra sabato sera e domenica. Ciclone scatena nuova tempesta: pioggia intensa, venti forti e abbondanti nevicate in arrivoLa violenta fase di maltempo che ha colpito in particolare **Sardegna**, **Sicilia** e **Calabria** sta esaurendosi, ma una nuova circolazione depressionaria ... assodigitale.it Meteo: Vento Forte, in arrivo burrasche di Maestrale con raffiche da 90 km/hGiovedì 29 Gennaio: scatta l'allerta vento Occhi puntati sulla giornata di Giovedì 29 Gennaio, quando il sistema ciclonico attiverà venti molto intensi di Maestrale e Ponente. Le correnti subiranno un ... ilmeteo.it NUOVA TEMPESTA VERSO LE ISOLE MAGGIORI E LA CALABRIA Mentre un intenso ciclone è sul mar Ligure e sta portando piogge diffuse al Nord e sulle aree tirreniche dello stivale, già con forti venti occidentali sul Tirreno e sciroccali sull'Adriatico, l'att - facebook.com facebook Giovedì 29 nuova tempesta: raffiche oltre 90 km/h su Sardegna, Sicilia e Calabria. Allerta mareggiate dopo Harry, Daniele Ingemi . x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.