Novara si risveglia al PalaIgor. Dopo aver perso il primo set, le ragazze di Squarcini si sono fatte sotto, hanno rimontato e poi dominato il resto dell’incontro. La squadra ha vinto 3-1 contro il PGE Lodz e si è assicurata i playoff di Champions League. Una vittoria importante, arrivata grazie a una ripresa decisa e a un’ottima performance nel finale.

Novara è partita in maniera contratta, ha perso il primo set, ma poi si è ritrovata, ha dominato il secondo parziale, è scappata sul 21-21 della terza frazione dopo un avvincente braccio di ferro e ha poi dominato il quarto set, sconfiggendo così il PGE Budowlani Lodz per 3-1 (20-25; 25-17; 25-22; 25-10) in un fondamentale incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, le Zanzare hanno avuto la meglio contro la compagine polacca di fronte ai 2.200 spettatori del PalaIgor e hanno così infilato la terza vittoria nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novara si ridesta al PalaIgor, rimonta il PGE Lodz e si garantisce i playoff di Champions League: Tolok show, che Squarcini

Novara e Lodz si sfidano in una partita tutta in salita

