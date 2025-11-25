CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: In poco meno di due ore la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 il Budowlani Lodz al termine di un match molto combattuto per tre set. la squadra piemontese ha fatto tanta fatica in avvio, poi ha preso il ritmo giusto. Decisivo il terzo set vinto in volata dalla squadra di Bernardi 18-25 Vincenteeeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooook da zona 4! 18-24 Diagonale di Damaske da zona 4 17-24 Diagonale di Damaske da zona 4 15-24 Parallela di Alsmeier da zona 4 16-23 Parallela di Honorio da zona 2 14-23 Aceeeeeeeeeeeeeee Bajieeeeeeeeeeeeens 14-22 Slash Bonifacio 14-21 Primo tempo Bonifacio 14-20 Druzkowska vincente da zona 4 13-20 Diagonale di Herbots da zona 4 13-19 Muro Druzkowska 12-19 Mano out Herbots da zona 4 12-18 Errore al servizio Novara 11-18 Errore in battuta Lodz 10-17 Murooooooooooooooo Herboooooooooooooots 10-16 Parallela di Tolok 10-15 Murooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeeer 9-14 Mano out Storck da seconda linea 8-14 Diagonale stretta Alsmeier da zona 4 8-13 Diagonale Storck da seconda linea 7-13 Pipe di Tolok 7-12 Parallela di Storck da seconda linea 6-12 Out Buterez da zona 4 6-11 Toloooooooooooook vincente da seconda linea! 6-10 Out Buterez da zona 4 6-9 Cambi di seconda intenzione 6-8 Out Storck da zona 2 6-7 Murooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeer 6-6 Fast di Baijens 5-6 Errore al servizio Novara 5-5 Mano out Tolok da zona 2 5-4 Buterez da zona 4 sulle mani del muro 4-4 Diagonale Damaske da zona 4 3-4 Mano out Tolok da zona 4 3-3 Slash Leloniewicz 2-3 Diagonale di Storck da seconda linea 1-3 Slash di Tolok 1-2Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeeeeer 1-1 Primo tempo Bonifacio, grande giocata di Cambi 1-0 Parallela di Damaske da zona 4 23-25 Alsmeieeeeeeeer! La palla spinta sul muro avversario e Novara si porta sull’1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: rimonta vincente delle piemontesi