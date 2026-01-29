LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Tolok si sveglia le piemontesi pareggiano 25-17

Novara e Lodz si sfidano in una partita tutta in salita, che si conclude con un pareggio in rimonta. Le piemontesi, sotto di due punti, riescono a recuperare nel finale grazie a una buona reazione, portando il punteggio sull’1-1. La sfida, valida per la Champions League femminile, si è accesa nel secondo set, dopo che Lodz aveva preso il largo con un parziale che sembrava deciso. Alla fine, entrambe le squadre si dividono il bottino, lasciando aperta la qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Mano out Storck da zona 2 1-0 Out Buterez da zona 4 25-à17 Mano out Tolok da seconda linea 24-17 In rete l’attacco di Tolok da seconda linea 24-16 Diagonale di Ishikawa da zona 4 23-16 Diagonale di Buterez da zona 4 23-15 Errore al servizio Lodz 22-14 Primo tempo Bonifacio 21-14 In rete l’attacco di Ishikawa da zona 4 21-13 Parallela di Ishikawa da zona 4 20-13 Murooooooooooooooooo Toloooooooooooooooook 19-13 Muroooooooooooooooo Tolooooooooooook 18-13 Diagonale di Ishikawa da zona 4 17-13 Diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 16-13 Errore al servizio Lodz 15-13 Pallonetto di Honorio da zona 2 15-12 Parallela di Tolok da seconda linea 14-12 Ace Buterez 14-11 Vincente ancora Honorio da zona 2 14-10 Parallela di Honorio da zona 2 14-9 Mano out Buterez da zona 4 14-8 Mano out Tolok da seconda linea 13-8 Errore al servizio Lodz 12-8 Out la pipe di Ishikawa 12-7 Quattro tocchi Lodz 11-7 Primo tempo Squarcini 10-7 Mano out il primo tempo di Squarcini 9-7 Palla spinta di Buterez da zona 4 9-6 Tolok in diagonale da zona 2 8-6 La slash di Damaske 8-5 Mano out Tolok da seconda linea 7-5 Mano out Storck da seconda linea 7-4 Ancora out Damaske da zona 4 6-4 Out Damaske da zona 4 5-4 Vincente Herbots da zona 4 4-4 Parallela di Storck da seconda linea 4-3 Primo tempo Bonifacio 3-3 Pallonetto Buterez da zona 4 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Palla spinta di Tolok da seconda linea 1-2 Pallonetto Storck da seconda linea 1-1 Muro Planinsec 1-0 Vincente Ishikawa da zona 4 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok si sveglia, le piemontesi pareggiano, 25-17 Approfondimenti su Novara PGE Budowlani Lodz LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le piemontesi vincono un combattuto terzo set, 23-25 LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: piemontesi avanti nel secondo set, 13-8 Novara lotta con fatica contro Lodz, che segna il gol decisivo nel secondo set. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Novara PGE Budowlani Lodz Argomenti discussi: LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° posto; Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Lodz in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: polacche avanti nel primo set, 9-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-24 Invasione Novara 20-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 19-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 18-23 ... oasport.it Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streamingOggi giovedì 29 gennaio (ore 18.00) si gioca Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. oasport.it CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women Pala Igor Gorgonzola NOVARA h.18:00 PGE Budowlani LODZ (POL) Live on Sky sport uno / Sky sport max / Now / Dazn / EuroVolley.tv Big - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.