Non solo cibo etico ora i gruppi d' acquisto puntano all' energia | la sfida di InGasati contro il caro-bollette
Nuovo fronte per i gruppi d'acquisto: dopo il cibo etico, ora puntano anche all'energia. La sfida contro il caro-bollette è aperta e vede protagonisti gruppi come
Si risparmia, si acquista in modo etico e consapevole, si favoriscono i produttori locali e, soprattutto, la prima parola d'ordine è umanità e non business. InGasati è un gruppo di acquisto solidale nato dal 2004 con tre sedi: Meldola, Forlì e Villagrappa. Ora, oltre agli acquisti di cibo, si.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Bollette della luce, in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia
Un nuovo bonus di 55 euro per le bollette dell'energia elettrica sarà introdotto nel 2026, rivolto alle famiglie con ISEE fino a 15.
Caro bollette, finanziamenti a tassi agevolati per l'acquisto di pannelli fotovoltaici tramite Irfis
Una nuova misura mira a sostenere le famiglie siciliane nell'installazione di pannelli fotovoltaici, grazie a finanziamenti a tassi agevolati.
Il consumatore consapevole? Non basta piùFabio Ciconte, attivista ecologista e co-fondatore dell’associazione Terra!, torna in libreria con Il cibo è politica. Un libro che ribalta l’idea che basta essere consumatori consapevoli per ... vita.it
Fare un buon prodotto non basta più: oggi il consumatore non giudica solo la qualità, ma chiede scelte etichePer comunicare impegno sostenibile e trasparenza anche le imprese devono cambiare narrazione, spostando il focus dai testimonial ai produttori reali. Se ne è parlato alla 14esima edizione di Food wine ... msn.com
