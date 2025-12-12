Caro bollette finanziamenti a tassi agevolati per l' acquisto di pannelli fotovoltaici tramite Irfis

Una nuova misura mira a sostenere le famiglie siciliane nell'installazione di pannelli fotovoltaici, grazie a finanziamenti a tassi agevolati. Con un emendamento firmato, è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che crea un fondo dedicato, facilitando l'accesso a impianti solari e contribuendo alla riduzione dei costi energetici.

"Con un emendamento a mia firma è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che prevede, all'interno del Fondo Sicilia, l'istituzione di un plafond strutturale dedicato ai finanziamenti a tassi agevolati per l'acquisto di impianti fotovoltaici da parte delle famiglie siciliane.

