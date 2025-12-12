Caro bollette finanziamenti a tassi agevolati per l' acquisto di pannelli fotovoltaici tramite Irfis
Una nuova misura mira a sostenere le famiglie siciliane nell'installazione di pannelli fotovoltaici, grazie a finanziamenti a tassi agevolati. Con un emendamento firmato, è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che crea un fondo dedicato, facilitando l'accesso a impianti solari e contribuendo alla riduzione dei costi energetici.
“Con un emendamento a mia firma è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che prevede, all’interno del Fondo Sicilia, l’istituzione di un plafond strutturale dedicato ai finanziamenti a tassi agevolati per l’acquisto di impianti fotovoltaici da parte delle famiglie siciliane. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Caro bollette, finanziamenti a tassi agevolati per acquisto pannelli fotovoltaici tramite Irfis: approvato in manovra l’emendamento Marano(M5S). - facebook.com Vai su Facebook
Quella del periodo più bello dell'anno si candida a diventare una vera 'stangata': dalle vacanze sulla neve, al caro bollette e quello benzina, le tasche degli italiani sono sempre più vuote. #natale Vai su X
Caro bollette, finanziamenti a tassi agevolati per acquisto pannelli fotovoltaici: ok a emendamento Marano (M5S) - La deputata regionale: “Interveniamo per abbattere il costo delle bollette dell’energia delle famiglie siciliane”. Da vivienna.it
Bonus bollette 2026, come funziona il contributo straordinario - Un aiuto contro il caro energia: chi ne avrà diritto, quanto costerà e cosa cambia rispetto ai bonus già esistenti. Segnala iodonna.it
Caro mutui, 'cara' casa