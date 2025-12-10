Bollette della luce in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia
Un nuovo bonus di 55 euro per le bollette dell'energia elettrica sarà introdotto nel 2026, rivolto alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura, contenuta in una bozza di decreto attesa in Consiglio dei ministri entro fine anno, mira a sostenere le fasce più deboli contro il caro energia.
(Adnkronos) – Bonus contro il caro-energia per le fasce più deboli: una bozza del decreto Bollette atteso al varo in Consiglio dei ministri entro fine anno prevede contributo straordinario annuo per il 2026 di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici residenti con Isee fino a 15.000 euro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
