Non ci sono dubbi Garlasco scoperta sui vestiti trovati nel canale

Questa mattina a Mattino Cinque si è tornato a parlare del caso Garlasco, con un focus sui vestiti trovati nel canale. Gli investigatori hanno affermato che “non ci sono dubbi” sui vestiti, ma ancora non si sa se siano collegati all’omicidio di Chiara Poggi. La discussione rimane aperta e i dettagli continuano a far discutere.

La puntata di Mattino Cinque andata in onda questa mattina ha riportato sotto i riflettori uno dei passaggi più controversi e discussi del caso Garlasco, tornando a interrogarsi su un dettaglio che da anni alimenta dubbi e interrogativi: il possibile ruolo del sacchetto con i vestiti sporchi di rosso nell’omicidio di Chiara Poggi. Un elemento che, a distanza di tempo, continua a essere al centro di approfondimenti, ricostruzioni e nuove verifiche tecniche. >> Famosissimo, poi la svolta estrema: niente scuola per i bambini né comodità. La sua vita cambiata L’attenzione del programma si è concentrata in particolare su una domanda rimasta a lungo sospesa: come sarebbe stato possibile che quel sacchetto, rinvenuto nel territorio di Zinasco, potesse provenire da Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Garlasco, si apre una nuova fase nel caso di Alberto Stasi, con gli avvocati dell’imputato e della famiglia Poggi in disaccordo riguardo ai file pornografici rinvenuti nel computer.

Delitto di Garlasco, tensione sul ruolo di Tizzoni: il confronto tra Valentini e Taormina

#Garlasco, il canale dietro casa Poggi è collegato con lo stesso in cui sono stati trovati i vestiti insanguinati #Mattino5 x.com

GARLASCO – Sono stati i vicini di casa a chiamare i carabinieri, allarmati dalle grida provenienti dall’appartamento in piena notte... - facebook.com facebook