Garlasco il dettaglio mai chiarito | quel test sui vestiti che non è stato fatto

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna prepotentemente a scuotere l’opinione pubblica italiana con una serie di rivelazioni che gettano nuove ombre sulla gestione delle indagini preliminari e sui reperti mai analizzati a fondo. Sebbene la vicenda giudiziaria principale si fosse conclusa con la condanna definitiva di Alberto Stasi, la recente riapertura dell’inchiesta da parte della Procura di Pavia ha riportato l’attenzione su alcuni elementi trascurati che potrebbero riscrivere, almeno in parte, la dinamica dei fatti o le responsabilità dei soggetti coinvolti. Al centro di questo nuovo capitolo investigativo si trova il mistero dei vestiti ritrovati in un canale poco distante dalla villetta di via Pascoli a Garlasco, un dettaglio che per anni è rimasto ai margini della cronaca e che oggi assume un valore potenzialmente determinante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, il dettaglio mai chiarito: quel test sui vestiti che non è stato fatto Leggi anche: Garlasco, il giallo degli abiti nel canale: «Il terzo test non è mai stato fatto, c?erano anche canottiere femminili» Leggi anche: «Box arancioni sui pali, quel progetto non è mai stato approvato dal ministero dei Trasporti» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio; Garlasco, il team di Sempio svela gli oggetti che avrebbe toccato a casa Poggi: perché l’Estathé può ribaltare tutto; Caso Garlasco, criminologa sotto processo per diffamazione contro Stasi. Delitto di Garlasco, emerge un nuovo elemento: un video di Sempio sul computer di Chiara Poggi - La scoperta di un filmato che ritrae Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi, visionato il giorno successivo al delitto di Garlasco, costituisce uno dei punti più dibattuti dell’inchiesta. notizie.it

L’ex comandante dei Ris chiarisce il ruolo dei gioielli repertati nel 2007 e spiega perché oggi, con nuove tecnologie, quel… - L’ex comandante dei Ris chiarisce il ruolo dei gioielli repertati nel 2007 e spiega perché oggi, con nuove tecnologie, quel dettaglio torna al centro ... novella2000.it

Garlasco, gaffe per Nicola Porro: "Sbagliato tutto". E scatta la rivolta sui social dopo l'intervista a Sempio: "Caos" - A Quarta Repubblica il 22 dicembre 2025 un'intercettazione di Stasi sul Dna sulle unghie di Chiara, la gaffe di Porro e l'intervista a Sempio: cosa è successo ... libero.it

Discussione accesa in studio su questo dettaglio legato alla vicenda #Garlasco! #cronaca #tv #direttatv #iceberglombardia #telelombardia #news #milano #televisione - facebook.com facebook

Il movente ricostruito nel dettaglio. Qui i prossimi passi. #Garlasco (Fonte Corriere). x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.