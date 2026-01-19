Garlasco avvocati di Alberto Stasi contro quelli dei Poggi | battaglia sui file pornografici trovati nel pc

A Garlasco, si apre una nuova fase nel caso di Alberto Stasi, con gli avvocati dell’imputato e della famiglia Poggi in disaccordo riguardo ai file pornografici rinvenuti nel computer. La discussione si concentra sulla rilevanza e sull’interpretazione di tali documenti nel contesto dell’indagine e del processo, alimentando un dibattito legale che mira a chiarire ogni aspetto relativo alla vicenda.

Nel caso del delitto di Garlasco la battaglia tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi è ora incentrata sui file pornografici trovati nel pc dello stesso Stasi. I legali del ragazzo hanno diffuso una nota in merito al “presunto dato” riferito dai legali dei Poggi “secondo cui Chiara avrebbe fatto accesso” la sera prima dell’omicidio “alla cartella ‘Militare'” con file pornografici nel computer di Stasi. Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio de Rensis hanno definito il “presunto dato” “totalmente irrilevante”. La nota degli avvocati di Alberto Stasi In una nota riportata da ANSA, gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno dichiarato: “Non si intende ancora andare oltre nelle valutazioni, perché è stato incaricato un consulente tecnico informatico di parte che sta svolgendo approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull’accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gli avvocati di Alberto Stasi contestano l’interpretazione dei dati sui file visualizzati da Chiara Poggi sul computer del 12 agosto 2007, sottolineando che tali informazioni non sono state confermate né considerate rilevanti nel caso. La vicenda, che ha segnato la provincia di Pavia, rimane al centro di un’analisi legale accurata, senza enfasi o sensazionalismi, focalizzandosi sui fatti e sulle evidenze presentate.

A Garlasco, Chiara avrebbe consultato la cartella del computer di Stasi, dove erano archiviati vari file pornografici. Secondo quanto riferito, la sera precedente alla tragedia, aveva accesso a quei contenuti. Questo dettaglio emerge dalle indagini e contribuisce a ricostruire gli ultimi momenti della vittima, offrendo elementi utili per chiarire il contesto della vicenda.

