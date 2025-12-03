È morto all’ ospedale San Gerardo di Monza il giovane Giovanni D’Angelo, 20 anni, rimasto vittima del drammatico incidente stradale avvenuto domenica 23 novembre a Carate Brianza. Il ragazzo era ricoverato in Terapia intensiva, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvarlo. Il giovane, residente a Besana in Brianza, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando ha perso il controllo della sua auto. Un impatto violentissimo contro il guardrail ha provocato ferite gravissime, rivelatesi poi fatali. L’incidente si è verificato in viale Trento e Trieste, a Carate Brianza, pochi minuti prima della mezzanotte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Tragedia spaventosa in Italia: Giovanni morto così, a soli 20 anni