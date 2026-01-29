NOINONCISANREMO 2026 | I Giovani del Folkstudio tornano a Roma e debuttano a Milano

La musica torna protagonista a Roma e Milano con la quarta edizione di NOINONCISANREMO. I giovani artisti del Folkstudio portano in scena canzoni d’autore italiane, offrendo un’alternativa al Festival di Sanremo. La rassegna si tiene in contemporanea con l’appuntamento più atteso e punta a valorizzare i talenti emergenti.

I Giovani del Folkstudio tornano con la quarta edizione di NOINONCISANREMO, la rassegna musicale dedicata alla canzone d’autore italiana che, in contemporanea con il Festival di Sanremo, propone una visione alternativa e indipendente della musica. L’appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio 2026 al Teatro Garbatella di Roma e, per la prima volta, giovedì 26 febbraio 2026 a Milano, all’ Auditorium Radio Popolare “Demetrio Stratos”. Un doppio evento che conferma la crescita di un progetto capace di intercettare un pubblico attento, curioso e sempre più interessato a una scena cantautorale che vive fuori dai riflettori della kermesse sanremese. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

