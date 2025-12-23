Giada D’Antonio e Anna Trocker debuttano in Coppa del Mondo! L’Italia punta sulle giovani | le convocate per Semmering
L’Italia guarda al futuro e si appresta a lanciare in Coppa del Mondo due giovani promesse che non hanno mai disputato neanche una gara di Coppa Europa. Stiamo parlando di Giada D’Antonio e Anna Trocker, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi in vista della prossima tappa del circuito maggiore in programma a Semmering da sabato 27 a domenica 28 dicembre. Sulla pista austriaca saranno impegnate in gigante Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia (leader della generale in Coppa Europa), Ambra Pomarè (che torna nel Circo Bianco a distanza di quasi due anni) e Anna Trocker, altoatesina che compie proprio oggi 17 anni ed è reduce da una serie di ottimi risultati nelle prove tecniche di Nor-Am Cup a Copper. 🔗 Leggi su Oasport.it
