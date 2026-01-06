AREZZO L’anno del teatro Petrarca di Arezzo si apre oggi dando spazio ad uno dei più brillanti protagonisti del panorama teatrale contemporaneo, Filippo Timi, che torna a interpretare il principe di Danimarca in “Amleto²” in una produzione Teatro Franco ParentiFondazione Teatro della Toscana. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia, esasperando la radice comica di Shakespeare che faceva dire a Nietzsche: “non conosco lettura più straziante di Shakespeare: cosa deve aver sofferto un uomo per avere a tal punto bisogno di fare il pagliaccio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I dubbi di Filippo Timi . E’ Amleto al teatro Petrarca

Leggi anche: Amleto, di e con Filippo Timi al Teatro Petrarca: un elogio della follia tra tragedia e commedia

Leggi anche: Al teatro Bellini l’Amleto di Shakespeare in chiave moderna. Premiato il coraggio di Filippo Timi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palermo, le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia del match con il Padova che chiuderà il 2025 dei rosanero: "Qualche giocatore è in dubbio" https://www.palermolive.it/palermo-inzaghi-qualche-dubbio-di-formazione-col-padova-bisogna-vincere-video/ #Filipp - facebook.com facebook