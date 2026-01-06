I dubbi di Filippo Timi E’ Amleto al teatro Petrarca
AREZZO L'anno del teatro Petrarca di Arezzo si apre oggi dando spazio ad uno dei più brillanti protagonisti del panorama teatrale contemporaneo, Filippo Timi, che torna a interpretare il principe di Danimarca in "Amleto²" in una produzione Teatro Franco ParentiFondazione Teatro della Toscana. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia, esasperando la radice comica di Shakespeare che faceva dire a Nietzsche: "non conosco lettura più straziante di Shakespeare: cosa deve aver sofferto un uomo per avere a tal punto bisogno di fare il pagliaccio".
