No Other Choice – Non c’è altra scelta | La satira ferocemente lucida di Park Chan-wook

«No Other Choice – Non c’è altra scelta» di Park Chan-wook è un film che unisce la sua lucida satira a una narrazione intensa. Riconosciuto nei principali festival come Venezia e Toronto 2025, il regista coreano prosegue la sua esplorazione di temi complessi attraverso uno stile distintivo, confermando il suo ruolo di figura fondamentale nel cinema contemporaneo.

Il celebre regista coreano Park Chan-wook, figura centrale del cinema contemporaneo e autore di opere fondamentali come il thriller neo-noir Oldboy (vincitore del Grand Prix a Cannes 2004) e il sofisticato dramma erotico The Handmaiden, ritorna con un lavoro che ha segnato profondamente i festival di Venezia e Toronto 2025: No Other Choice – Non c’è altra scelta. L’accoglienza è stata immediatamente entusiasta; la critica lo ha acclamato come una satira acuta e sensazionale sullo stato socioeconomico della nazione e sull’ansia che ne deriva, generando sin da subito paragoni con l’impatto internazionale e il potenziale successo da Oscar di Parasite di Bong Joon-ho. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

