E se usassimo i soldi del ponte sullo Stretto per i danni del ciclone Harry?

L’opposizione e i consiglieri regionali siciliani si interrogano: perché non usare i fondi destinati al ponte sullo Stretto per rispondere ai danni causati dal ciclone Harry? La proposta ha ottenuto un voto importante e apre un dibattito sulla priorità degli interventi.

Se lo stanno chiedendo l'opposizione e i consiglieri regionali siciliani, che hanno votato un ordine del giorno politicamente significativo Martedì sera all’Assemblea regionale siciliana, l’equivalente del Consiglio regionale, c’è stato un voto inatteso: è stato approvato un ordine del giorno che chiede alla regione di dirottare 1,3 miliardi di euro stanziati per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione delle coste distrutte dalle mareggiate del ciclone Harry. L’ordine del giorno è stato approvato nonostante fosse presentato da un gruppo di opposizione, Sud chiama Nord, e ora questa richiesta – anche se non vincolante – rischia di compromettere i rapporti tra la Regione e il governo, entrambi governati dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.

