Maltempo allerta arancione in Lazio Molise e Sardegna gialla in 8 regioni; Sicilia | Usare fondi Ponte sullo Stretto per il ciclone Harry

L’Assemblea regionale siciliana ha deciso di chiedere al governo di usare i fondi già destinati al Ponte sullo Stretto per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry. La proposta ha ottenuto 32 voti favorevoli e 24 contrari. La regione punta a usare 5,3 miliardi di euro per intervenire nelle aree in difficoltà a causa del maltempo. La decisione arriva mentre tutta Italia si prepara a fronteggiare allerta arancione in Lazio, Molise e Sardegna e gialla in altre otto regioni.

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato con 32 voti favorevoli e 24 contrari un ordine del giorno che impegna il governo della Regione a chiedere all'esecutivo l'utilizzo di 5,3 miliardi di euro destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, per i territori colpiti dal ciclone Harry.

