Niscemi la Protezione civile | La frana è più grande di quella del Vajont La zona rossa si allarga verso il centro città

La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità. La Protezione civile ha dichiarato che questa frana è più grande di quella del Vajont e continua ad essere attiva. La zona rossa si sta allargando verso il centro del paese, e le persone che vivono in quella parte di città sono state evacuate. La situazione rimane di emergenza e le operazioni di sorveglianza sono in corso senza sosta.

La frana di Niscemi è più grande di quella del disastro del Vajont ed è ancora attiva. La situazione di emergenza che sta vivendo il paese siciliano assume proporzioni meglio comprensibili con un confronto chiaro, che arriva direttamente dalla Protezione civile: "Do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni", ha detto il capo del Dipartimento Fabio Ciciliano riferendosi alla frana del monte Toc che finì nella diga friulana innescando un' esondazione che travolse e cancellò diversi paesi provocando 1.

