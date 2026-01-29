A Niscemi, la terra continua a muoversi e la frana si allarga. La massa di terreno sta ancora scivolando e i vigili stanno valutando se allargare la fascia di rispetto di 150 metri. La maggior parte delle persone sfollate non potrà più tornare nelle proprie case. La situazione resta delicata e le autorità monitorano attentamente il fronte di frana.

La devastante massa franosa che si è abbattuta su Niscemi sembrerebbe aver superato quella del disastro del Vajont del 1963. Questo è quanto dichiarato da Fabio Ciciliano, capo del dipartimento della Protezione Civile, ospite al programma Start di Sky TG24. Come rilevato dalle parole di Ciciliano, l’accostamento della frana di Niscemi alla tragedia del Vajont è riferito solo all’evento ambientale in sé, ma non agli esiti che nel caso della tragedia del Vajont ha provocato 1917 vittime. “In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Facendo un paragone, il disastro del Vajont ha movimentato 263 milioni“, ha affermato Ciciliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Niscemi, per Ciciliano aspetto franoso simile a quello del Vajont

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Emergenza frana a Niscemi, l'arrivo di Ciciliano davanti al municipio; Ciciliano: a Niscemi l’intera collina sta crollando. Schlein: un miliardo del Ponte all’emergenza, subito; Maltempo, la frana a Niscemi è ancora attiva. Ciciliano: Tanta gente non potrà rientrare a casa. E Renzi attacca Meloni: Allucinante vedere la Sicilia abbandonata dal governo.

Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di CicilianoQuattro chilometri e mezzo di fronte franoso per 350 milioni di metri cubi di materiale roccioso. Questi i dati sconcertanti della Protezione Civile. Il ministro Musumeci annuncia indennizzi sospensio ... rtl.it

Frana Niscemi, Ciciliano: Non bisognava costruire su una zona fragileIl capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano interviene sulla frana a Niscemi, nel messinese, cha causato il crollo di decine di edifici, ... lapresse.it

Radio1 Rai. . #Niscemi La frana continua a scivolare. Ancora una notte di boati dal baratro. Il capo della #ProtezioneCivile Fabio Ciciliano: “Il movimento franoso è di 350 milioni di metri cubi, maggiore di quello del disastro del Vajont”. L'inviata #GR1 @elena. - facebook.com facebook

Niscemi, Ciciliano 'il movimento franoso ha superato quello del Vajont'. 'La massa caduta è di 350 milioni di metri cubi' #ANSA x.com