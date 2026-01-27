Piantedosi riferirà alla Camera su Ice

Il ministro dell'Interno Piantedosi illustrerà alla Camera, mercoledì 4 febbraio, la presenza di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, offrendo un aggiornamento sulla loro attività e ruolo in occasione dell'evento sportivo internazionale.

19.10 18.28 Tajani: "In Iran c'è stata carneficina"17.45 Minneapolis,appello Melania:siamo uniti17.00 Ddl Stupri,proposta Bongiono testo base16.33 Ddl stupri, aumento delle sanzioni16.33 Ddl stupri, l'aumento delle sanzioni15.45 Usa, ondata di freddo:almeno 30 vittime14.45 Idf: soldato,non colono ha fermato i CC13.55 Iran richiama l'ambasciatrice italiana

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale.

Durante la discussione sulla legge di Bilancio alla Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al ministro Piantedosi chiarimenti riguardo alla vicenda Hannoun e all’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas.

Agenti dell’ICE alle Olimpiadi, Piantedosi vede l’ambasciatore Usa. Il ministro cede alle opposizioni: riferirà in aula il 4 febbraioLa nota del Viminale: «Dispiegati 6mila agenti italiani per i Giochi Invernali. Ci sarà la componente investigativa dell'Ice, non quella operativa» L'articolo Agenti dell’Ice alle Olimpiadi, Piantedos ... msn.com

Hannoun, Piantedosi alla Camera: È il presunto capo di Hamas in Italia/ Espulse 217 persone pericoloseCaso Hannoun, Piantedosi alla Camera: È il presunto capo di Hamas in Italia. Finora espulse 217 persone pericolose. Le altre dichiarazioni ... ilsussidiario.net

