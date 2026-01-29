La premier Giorgia Meloni si è recata ieri a Niscemi per ringraziare i vigili del fuoco e il loro intervento durante un incidente. Meloni ha sottolineato che, grazie ai piani di prevenzione messi in atto, non ci sono state vittime. “Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, il lavoro fatto come sempre è straordinario e preziosissimo”, ha detto, evidenziando l’efficacia delle misure adottate.

«Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, il lavoro fatto come sempre è straordinario e preziosissimo. A loro dobbiamo dire grazie perché sono sempre la prima fila del pericolo, siete sempre a supporto della Nazione e questo fa la differenza». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull’emergenza maltempo a Catania dopo il sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. «Voglio ringraziare Fabio Ciciliano e tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, intanto di prevenzione perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime», ha concluso in un video diffuso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Niscemi, Meloni: «Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione»

Approfondimenti su Niscemi Meloni

Giorgia Meloni si è recata a Niscemi per parlare dell’emergenza maltempo che ha colpito la zona.

La premier Meloni è arrivata a Niscemi per incontrare i rappresentanti locali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Niscemi, Meloni: Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione

Ultime notizie su Niscemi Meloni

Argomenti discussi: Niscemi, Meloni: Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione; Niscemi, Meloni: Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione; Video: Niscemi, Meloni: Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione; La premier Meloni in Sicilia: I 100 milioni per il maltempo sono un primo finanziamento.

Niscemi, Meloni: Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzioneC'è una guerra che uccide con le armi e una che si combatte con l’ingegno. E poi ci sono gli eroi che non imbracciano fucili, ... quotidiano.net

Frana a Niscemi, Matilde Siracusano: Nessuno dice che non abbiamo avuto neanche una vittima, quindi grazie, grazie e grazie!Matilde Siracusano (Forza Italia): Nessuno dice che ha funzionato il dispositivo di Protezione Civile. Grazie, grazie e grazie agli uomini della nostra Protezione Civile, che stanno facendo un lavoro ... la7.it

Su Niscemi Giorgia Meloni deve riferire immediatamente in Parlamento perché il ministro Musumeci è in palese conflitto di interessi e la sua informativa non ci basta. Per cinque anni è stato presidente della Regione e non ha fatto niente. Per tre anni è stato mi - facebook.com facebook

Tra Niscemi e Vannacci. Meloni dribbla le tensioni di maggioranza e in Sicilia promette misure rapide. Di @LucaRoberto11 x.com