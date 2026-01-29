Niscemi frana senza precedenti | scontro politico indagine annunciata e oltre mille sfollati

La frana a Niscemi ha provocato un’emergenza immediata. Oltre mille persone sono state evacuate dalle loro case, e le autorità stanno lavorando senza sosta per gestire la situazione. Intanto, si scatena uno scontro politico tra governo e opposizione, mentre la Protezione civile e l’Unione Europea sono impegnate nei monitoraggi. La questione resta aperta, con le polemiche che si fanno sempre più intense.

Caltanissetta - Emergenza in Sicilia dopo la frana di Niscemi: governo, Protezione civile e Ue al lavoro, polemiche politiche aperte, monitoraggi in corso, famiglie evacuate. Frana record a Niscemi, indagine del governo e scontro politico infiamma Roma Il caso Niscemi torna al centro del dibattito istituzionale dopo le dichiarazioni del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha annunciato l’intenzione di proporre in Consiglio dei ministri un’indagine amministrativa per chiarire quanto avvenuto dopo la frana del 1997. Secondo il ministro, sarà necessario ricostruire in modo puntuale la cronistoria degli ultimi trent’anni per comprendere se vi siano state sottovalutazioni o omissioni che hanno condotto all’attuale situazione di emergenza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

