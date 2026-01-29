La frana a Niscemi ha provocato un’emergenza immediata. Oltre mille persone sono state evacuate dalle loro case, e le autorità stanno lavorando senza sosta per gestire la situazione. Intanto, si scatena uno scontro politico tra governo e opposizione, mentre la Protezione civile e l’Unione Europea sono impegnate nei monitoraggi. La questione resta aperta, con le polemiche che si fanno sempre più intense.

Caltanissetta - Emergenza in Sicilia dopo la frana di Niscemi: governo, Protezione civile e Ue al lavoro, polemiche politiche aperte, monitoraggi in corso, famiglie evacuate. Frana record a Niscemi, indagine del governo e scontro politico infiamma Roma Il caso Niscemi torna al centro del dibattito istituzionale dopo le dichiarazioni del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha annunciato l’intenzione di proporre in Consiglio dei ministri un’indagine amministrativa per chiarire quanto avvenuto dopo la frana del 1997. Secondo il ministro, sarà necessario ricostruire in modo puntuale la cronistoria degli ultimi trent’anni per comprendere se vi siano state sottovalutazioni o omissioni che hanno condotto all’attuale situazione di emergenza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Niscemi, frana senza precedenti: scontro politico, indagine annunciata e oltre mille sfollati

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, in Sicilia, si è verificata una frana causata dal maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa mille persone e alla chiusura delle scuole nel quartiere interessato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, Meloni a Niscemi: frana senza precedenti e danni stimati fino a due miliardi; Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine; Niscemi, frana senza precedenti: evacuate 1.500 persone, il terreno continua a cedere; Niscemi, la frana si può arrestare? La sabbia, l'argilla e la parete di 4 chilometri: ecco cosa può succedere ora.

Più grande del Vajont e ancora in movimento: Niscemi davanti a una frana senza precedentiLa frana di Niscemi non è un fenomeno circoscritto. È un fronte in movimento, che continua a modificare il perimetro della sicurezza. meridionews.it

Niscemi, la frana non si arresta: perché è successo e cosa può accadere oraDinamiche del sottosuolo, piogge persistenti e criticità strutturali si intrecciano in un fenomeno complesso che continua a evolversi ... notizie.tiscali.it

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, diventa ancora una volta l’occasione per denigrare pubblicamente il Sud: così come successo per Ischia, anche in questo caso, anziché mostrare solidarietà al popolo colpito, si punta il dito proprio contro gli abitanti. - facebook.com facebook

Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com