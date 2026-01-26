Frana a Niscemi mille sfollati e scuole chiuse | un intero quartiere ancora a rischio

A Niscemi, in Sicilia, si è verificata una frana causata dal maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa mille persone e alla chiusura delle scuole nel quartiere interessato. La zona rimane sotto stretta osservazione a causa del rischio di ulteriori instabilità. La situazione richiede attenzione continua da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei residenti e monitorare eventuali sviluppi.

A Niscemi, in Sicilia, una vasta frana causata dal maltempo peggiora: evacuate circa mille persone, scuole chiuse e allerta alta per l’intera area. Interrotta la rete del gas a scopo precauzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it Frana a Niscemi: oltre 500 evacuati nella notte, smottamento in estensione verso Gela. Scuole chiuse e rischio isolamento per il centroNella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato. Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corsoUna frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Niscemi minacciata da una frana, mille sfollati. In Liguria Aurelia bloccata per massi in carreggiata; Nuova frana a Niscemi, paese sempre più isolato. Mille sfollati trasferiti al sicuro in palestra; Niscemi, nuova frana spacca in due un quartiere: mille persone sfollate; Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte. Sicilia, la frana di Niscemi fa paura: evacuate mille personeIniziata nella giornata di domenica, non si arresta il movimento franoso di un quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta: già sfollate mille persone, ecco cosa sta succedendo ... ilgiornale.it Frana a Niscemi, mille sfollati e scuole chiuse: un intero quartiere ancora a rischioA Niscemi, in Sicilia, una vasta frana causata dal maltempo peggiora: evacuate circa mille persone, scuole chiuse e allerta alta per l’intera area ... fanpage.it Una frana ha parzialmente isolato Niscemi, nel Nisseno. Evacuate oltre 500 persone. La Protezione civile ha attivato le procedure di emergenza e allestito alloggi temporanei per gli sfollati all’interno del palazzetto dello sport comunale. Le autorità monitorano - facebook.com facebook Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a Niscemi. Nel paese in provincia di Caltanissetta si è creato un costone di roccia dove sino alla scorsa settimana saliva una strada. Cinquecento persone sono state evacuate x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.