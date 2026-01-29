Frana a Niscemi il ministro Musumeci | Stop alle rate dei mutui | Fitto | Massimo impegno e sostegno dell' Ue

Il ministro Musumeci ha annunciato che le famiglie colpite dalla frana a Niscemi non dovranno più pagare le rate dei mutui. La decisione arriva dopo le ultime scosse di terra che hanno messo in allarme la città del Nisseno. Intanto, Fitto ha promesso il massimo impegno per ottenere più fondi dall’Europa, ma ancora nessun euro è stato assegnato per contrastare i dissesti idrogeologici nella zona. La polemica sui fondi del Pnrr resta aperta, con 99 milioni di euro disponibili e nessuno ancora destinato a

Per la città di Niscemi, colpita dalla frana, "c'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri", ha aggiunto., Musumeci, intervistato in radio, ha poi fatto il punto della situazione: "La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata ad allargarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Frana Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Frana Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto. LIVE ... tg24.sky.it

Niscemi, la frana più grande d'Europa e il paese da spostare. Parla il capo della Protezione civile CicilianoIl fronte di frana continua a spostarsi: potremmo dovere evacuare altre famiglie. Ma per la stima dei danni bisogna aspettare. Il monitoraggio dallo spazio, anche grazie alla costellazione di satell ... ilfoglio.it

Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com

FRANE E DISSESTO La frana di Niscemi ha riacceso i riflettori su una questione che non è mai davvero sparita: il dissesto idrogeologico. Non è un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che torna a farsi sentire ogni volta che il territorio cede. Ne - facebook.com facebook