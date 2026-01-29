Niscemi è peggio del Vajont Ma il Ponte sullo Stretto non si tocca La procura di Gela apre un' inchiesta | Acquisiremo carte coinvolti diversi enti

La protezione civile di Gela ha aperto un’indagine sulla situazione di Niscemi, che alcuni definiscono peggio del Vajont. Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha parlato apertamente, senza giri di parole, affermando che la zona presenta rischi molto seri. La procura ha già avviato le verifiche e ha chiesto di acquisire documenti da diversi enti coinvolti.

“Niscemi è peggio del Vajont”. A dirlo non è un attivista ambientalista o un sindaco interessato, ma il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Un confronto che pesa come un macigno: il movimento franoso in corso nel comune siciliano riguarda circa 350 milioni di metri cubi di terra, contro i 263 milioni del disastro del Vajont del 1963. “Quasi una volta e mezza”, ha spiegato Ciciliano a Sky TG24, dando “solo un dato” che però basta a restituire la dimensione della catastrofe: una frana che non si ferma, mentre il Sud fa i conti con una devastazione senza precedenti. Eppure, anche davanti a numeri che evocano una delle più grandi tragedie della storia repubblicana, nel governo la linea resta immutabile: il Ponte sullo Stretto non si tocca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha fatto un'affermazione forte: “Niscemi è peggio del Vajont”.

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta.

