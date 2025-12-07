Avatar | Frontiers of Pandora un video gameplay mostra la visuale in terza persona
L’aggiornamento gratuito pubblicato da Ubisoft ha finalmente introdotto la visuale in terza persona in Avatar: Frontiers of Pandora, una modifica che molti fan consideravano necessaria sin dai primi giorni di vita del gioco. Il video di gameplay diffuso da IGN mostra in dettaglio come cambia la percezione dell’avventura: la telecamera alle spalle del protagonista offre un senso di spazialità diverso, valorizza i movimenti del personaggio e permette un approccio più ampio all’esplorazione della luna di Pandora. Nonostante qualche dubbio residuo sulle animazioni, i back iniziali indicano che Massive Entertainment ha fatto un lavoro solido, arrivato dopo mesi di sviluppo dedicati a rendere questa modalità pienamente integrata nel gameplay originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
