Lords of the Fallen II si mostra per la prima volta con un Gameplay Trailer

CI Games e Hexworks hanno svelato per la prima volta il gameplay di Lords of the Fallen II, offrendo ai fan un'anteprima esclusiva del nuovo capitolo. Il trailer di gameplay e le immagini ufficiali anticipano un gioco ricco di atmosfere intense e sfide avvincenti, segnando un importante passo avanti nella serie.

CI Games e Hexworks hanno alzato ufficialmente il sipario su Lords of the Fallen II, pubblicando il primo gameplay reveal trailer accompagnato da una nuova selezione di immagini ufficiali. Il filmato, presentato durante i The Game Awards, offre finalmente un assaggio concreto del seguito dell’action RPG dark fantasy, lasciando intravedere un’evoluzione netta rispetto al capitolo precedente, soprattutto sul fronte del combattimento e della varietà delle sfide. Il trailer punta i riflettori su tre boss principali, ciascuno caratterizzato da un’identità visiva e meccaniche di gioco profondamente diverse. Gamerbrain.net Lords of the Fallen riceve un ultimo aggiornamento gratuito come ringraziamento ai fan - CI Games ha pubblicato a sorpresa l'aggiornamento finale di Lords of the Fallen del 2023, arrivato poche ore fa insieme al trailer del sequel in uscita nel 2026. it.ign.com

Lords of the Fallen riceve l'aggiornamento finale, con boss e nemici più tosti e la modalità Veterano - lancio di Lords of the Fallen con un grande aggiornamento finale, che introduce la modalità Veterano e revisioni per nemici e boss. msn.com

CI Games termina il supporto a #LordsoftheFallen (2023) con la patch 2.5, disponibile ora e ricca di novità interessanti. x.com

