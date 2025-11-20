Da Lucio e la prima stella Michelin Chef Ticchi la rivoluzione del pesce | In cucina mi guida la passione

Rimini, 20 novembre 2025 – “E’ una grande emozione. Qualcosa di unico, rafforzato dal fatto che Da Lucio nasce come una piccola trattoria sei anni fa, nel centro di Rimini. Eravamo due in cucina e due in sala. Tanti sogni, in questi anni abbiamo lavorato sodo e guardato sempre avanti, superando tantissime sfide”. Jacopo Ticchi, 31 anni, originario di Cattolica, esce dal Teatro Regio di Parma, al termine delle cerimonia della Guida Michelin 2026, con gli occhi che brillano. In mano ha la giacca da chef che gli ha consegnato la Michelin e in testa il cappellino del suo ristorante, Da Lucio a Rimini, incoronato come una delle due new entry dell’Emilia-Romagna con una stella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

