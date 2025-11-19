C’è una nuova Stella Michelin a Firenze il ristorante premiato e chi è lo chef
Firenze, 19 novembre 2025 – Luca’s Restaurant, all’interno dell’Hotel La Gemma, ha ottenuto oggi la sua prima Stella Michelin, assegnata durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2026 al Teatro Regio di Parma. L’anima del ristorante. Il riconoscimento premia una visione che nasce dalla storia stessa della famiglia Cecchi. Luca’s è infatti un omaggio al padre Luca, figura centrale nel costruire, in famiglia, l’idea della tavola come luogo di accoglienza, calore, incontro e condivisione. La stella Michelin arriva così come una conferma di quel modo di accogliere che gli apparteneva: aprire la porta e mettere chiunque a proprio agio, ritrovandosi insieme, attorno a un tavolo, con naturalezza e gioia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
