Niente scuola è disabile Recuperato dal Comune

Un ragazzo disabile di Rimini non frequentava più la scuola. La famiglia non riusciva a gestire la situazione, così il Comune si è attivato. In breve tempo, hanno coordinato gli interventi con la scuola e i servizi sociali per aiutarlo a tornare in classe. Ora il ragazzo sta seguendo un percorso di recupero e supporto.

Rimini, 29 gennaio 2026 – Non veniva mandato a scuola perché disabile. E’ uno dei casi di dispersione scolastica, ‘recuperato’ dal Comune attraverso l’azione sinergica con la scuola e i servizi sociali. Il caso accade a Rimini dove, incrociando i dati relativi alle mancate iscrizioni o alla non regolare frequenza scolastica, gli uffici scoprono che c’è un bambino disabile che non è mai arrivato alla scuola dell’obbligo. La famiglia è straniera e quando viene contattata non capisce qual è il problema, visto che nel loro paese d’origine i bambini disabili non vanno a scuola. “Fuori strada per un cinghiale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

