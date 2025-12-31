Libera brinda davanti al bene confiscato e lancia l’allarme | Chiesto confronto ai neo consiglieri regionali senza risposta

Libera Benevento ha celebrato simbolicamente l’inizio del nuovo anno davanti al bene confiscato di contrada Olivola, denunciando una presunta violazione delle norme antimafia. L’associazione ha chiesto un confronto ai neo consiglieri regionali, senza ottenere risposta. Questa iniziativa sottolinea l’impegno continuo nella lotta alle mafie, anche durante le festività, evidenziando l’importanza di vigilare e rispettare le normative a tutela del patrimonio confiscato.

Tempo di lettura: 2 minuti La lotta alle mafie non si ferma neanche il 31 dicembre. Per questo Libera Benevento ha voluto brindare simbolicamente al nuovo anno davanti al cancello del bene confiscato per una presunta violazione della normativa antimafia in contrada Olivola, nell’area industriale. Al brindisi hanno partecipato anche il Questore Giovanni Nunzio Trabunella, che ha portato la propria testimonianza sottolineando la rilevanza attribuita dallo Stato alla tutela della legalità. Sebbene, di fatto, non sia stato ancora avviato alcun progetto concreto per l’utilizzo del bene confiscato di contrada Olivola, la volontà di mantenere viva la lotta alle mafie è stata ribadita da Libera, che ha chiesto con forza l’accoglimento della proposta di devolvere il 2% del Fondo Unico Giustizia alla valorizzazione dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

