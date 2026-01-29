Nicola Peltz riceverebbe una paghetta mensile da 1 milione di dollari scoppia la polemica

La notizia ha fatto subito discutere: si dice che Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham, riceva ogni mese un’ingente paghetta da un milione di dollari. La notizia ha scatenato reazioni e polemiche sui social e tra i commentatori, molti si chiedono se sia giusto o meno. La vicenda tiene banco e alimenta il gossip su questa famiglia già sotto i riflettori.

Secondo i rumor Nicola Peltz riceverebbe una paghetta dal padre Nelson da circa un milione di dollari. Fonti vicine però smentiscono categoricamente i pettegolezzi. Mentre ormai tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia non sembrano esserci margini di riconciliazione, sua moglie Nicola Peltz è finita al centro di una nuova polemica. L'indiscrezione emersa non fa che alimentare i gossip già persistenti. pare infatti che l'attrice riceverebbe una presunta "paghetta" mensile da lasciare sbigottito chiunque. Secondo il pettegolezzo il miliardario americano Nelson Peltz, nonché padre dell'attrice, infatti, pare che dia a sua figlia la bellezza di un milione di dollari ogni mese.

