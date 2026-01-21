Brooklyn Beckham ha recentemente suscitato discussioni riguardo al suo racconto sulla scelta dell'abito da sposa di Nicola Peltz. Secondo quanto dichiarato, Victoria Beckham avrebbe promesso un vestito alla futura nuora, ma poi avrebbe cambiato idea poco prima delle nozze. Questa versione dei fatti ha sollevato alcune contraddizioni, lasciando spazio a dubbi sulla veridicità della narrazione e sulle dinamiche familiari coinvolte.

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham e la polemica sul vestito da sposa di Nicola Peltz: e se la sua versione dei fatti fosse (troppo) contraddittoria?

Brooklyn Beckham, che ha litigato coi genitori anche per l'abito da sposa della moglie, Nicola PeltzBrooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia: Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz. Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlioBrooklyn Beckham trascorre il Capodanno in un nightclub con Nicola Peltz, segnando un cambiamento rispetto ai legami familiari tradizionali.

