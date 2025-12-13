arredi da 1 milione in biblioteca scoppia la polemica a cesano

A Cesano, la nuova biblioteca ha suscitato polemiche per il costo di un milione di euro destinato agli arredi di lusso. L’opposizione denuncia spese eccessive, chiedendo chiarimenti, mentre l’assessore Tarraso cerca di rassicurare sulla trasparenza e sulla gestione dei fondi pubblici.

Sedie e poltrone di lusso nella nuova biblioteca, costi "fuori controllo" per l’opposizione, Bosio chiede chiarimenti ma l’assessore Tarraso rassicura. Durante l’ultima seduta di consiglio comunale, il consigliere d’oppozione Luca Bosio (nella foto) ha chiesto aggiornamenti e chiarimenti sulle spese relative alla nuova biblioteca in corso di realizzazione nell’area ex Trancia Secondi, in pieno centro cittadino. Un’opera di cui il gruppo d’opposizione ha sempre contestato il progetto di costruzione ex novo, giudicato faraonico e sproporzionato. Dopo l’assegnazione dell’appalto per circa 4,3 milioni di euro e l’avvio dei lavori a settembre 2024, ora nel mirino di Bosio sono finite le spese per la " fornitura e posa degli arredi ", con un progetto di fattibilità che indica spese complessive per 1,1 milioni di euro. Ilgiorno.it

