Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco. La notizia si diffonde dopo che Carraro stesso ha confermato di aver affrontato un periodo duro, ma ora sembra che sia finalmente uscito dal tunnel.

Un periodo non facile, quello che ha appena attraversato Nicola Carraro ma che fortunatamente è giunto al termine. Il marito di Mara Venier ha raccontato a Chi di aver passato un anno terribile, tra continui ricoveri e gli effetti collaterali di un farmaco che potevano essergli fatali. E ora che il peggio è passato, non può che festeggiare i suoi primi 84 anni circondato dagli affetti più cari e da sua moglie, che l’ha aiutato più di tutti a uscire da un momento difficilissimo. Le parole di Nicola Carraro. “Nel 2025 tanto per cominciare mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: “In fin di vita per un farmaco”

Approfondimenti su Nicola Carraro Mara Venier

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nicola Carraro Mara Venier

Argomenti discussi: Fiorello punta Domenica In: Mi piacerebbe, ma non come l'ha fatto Mara Venier. Quando? Ci dobbiamo sbrigare; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: «Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San Raffaele era pieno di casi»Tra pochi giorni Nicola Carraro, editore e produttore cinematografico, spegnerà 84 candeline. Per lui la moglie Mara Venier sta già organizzando una festa di compleanno con amici ... ilmessaggero.it

Mara Venier, il dramma: In fin di vita per un farmaco dimagrante, il racconto di Nicola CarraroPanico per Mara Venier: Nicola Carraro finisce in ospedale, in fin di vita dopo un farmaco dimagrante. Il racconto del produttore a Chi. donnaglamour.it

«Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi». Nicola Carraro racconta senza fil - facebook.com facebook