I fratelli Duffer tornano a sorprendere i fan con un nuovo horror. Mentre si avvicina il finale di stagione di Stranger Things, i due registi sono già al lavoro su un progetto diverso, destinato a far paura. Nessuna anticipazione precisa, ma l’annuncio ha già acceso l’attesa tra gli appassionati.

Mentre i fan attendono il gran finale di Stranger Things, i fratelli Duffer sono già pronti a terrorizzarci con un nuovo progetto. Si tratta di “Something Very Bad Is Going to Happen”, la misteriosa miniserie horror che segna il debutto ufficiale della loro casa di produzione, la Upside Down Pictures, su Netflix. Grazie alle prime immagini ufficiali e alle anticipazioni rilasciate dalla showrunner, abbiamo finalmente un’idea chiara di quello che ci aspetta: un incubo psicologico ambientato tra le mura di una villa isolata. La Trama: Un matrimonio da incubo in pieno inverno. La serie vede come protagonista Rachel Harkin (interpretata da Camila Morrone ), una giovane donna in viaggio verso una remota residenza di famiglia per sposare il fidanzato Nicky Cunningham ( Adam DiMarco ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Oltre Stranger Things: I fratelli Duffer presentano l’horror “Something Very Bad Is Going to Happen”

