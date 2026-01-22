Libera Terra nelle scuole di Monreale | al via il progetto Conoscere per coltivare cambiamento

È iniziato a Monreale il progetto scolastico “Conoscere per coltivare cambiamento”, promosso dalla Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e approfondimento sulla legalità e la sostenibilità, promuovendo un percorso di consapevolezza e responsabilità ambientale e sociale. Il progetto si inserisce nell’impegno della cooperativa di favorire un dialogo costruttivo tra scuola e territorio.

MONREALE – Ha preso il via il progetto scolastico “Conoscere per coltivare cambiamento”, promosso dalla Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio Sviluppo e Legalità, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sulla costruzione di un’economia sana e libera dalle mafie. Il percorso educativo è partito ieri presso l’istituto “Veneziano-Novelli” di Monreale, riscuotendo grande entusiasmo tra gli alunni della scuola primaria e il corpo docente. Il progetto toccherà numerosi comuni del consorzio, portando la testimonianza diretta di chi, ogni giorno, lavora le terre liberate per trasformarle in opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Libera Terra nelle scuole di Monreale: al via il progetto “Conoscere per coltivare cambiamento” Leggi anche: Katautism, al via il progetto di judo e inclusione nelle scuole Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Dai campi confiscati alla mafia tornano le arance della legalità; Libera e l’impegno per la legalità al Mercato Contadino del Giovedì; Arance della Legalità al Mercato Contadino di Borgo San Lorenzo; Una firma per fare crescere i beni confiscati alle mafie. Caponata di melanzane, tarallini, friselline, olive verdi dolci, pomodorini, cuori di carciofo, hummus e paté, oltre ai vini Centopassi. Su La Bottega di Libera Terra on-line trovi tanti prodotti per il tuo aperitivo, tutti buonissimi, biologici e fortemente legati con il terr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.