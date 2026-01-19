Prato sequestrati 47.000 articoli cinesi potenzialmente dannosi per la salute

A Prato, sono stati sequestrati 47.000 articoli di origine cinese privi delle certificazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie per la vendita. La merce, ritenuta potenzialmente dannosa per la salute dei consumatori, è stata sottoposta a sequestro dalle autorità competenti. L’intervento evidenzia l’importanza di controlli rigorosi in materia di sicurezza dei prodotti destinati al commercio.

PRATO, 19 GEN – Sequestro amministrativo a Prato di oltre 47.000 articoli irregolari, prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica, in un’attività commerciale gestita da cittadini della Cina nella zona industriale Macrolotto 0. I 47.000 prodotti sono risultati privi delle informazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie previste per la loro commercializzazione. L’operazione delle Fiamme gialle ha permesso di sottrarre al mercato beni non sicuri che avrebbero potuto fruttare oltre 330.000 euro di profitti illeciti, prevenendo rischi per la salute dei consumatori e tutelando gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole, in termini di contrasto delle forme di concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Sequestrati oltre 70 mila articoli potenzialmente pericolosi

Le autorità di Catania hanno sequestrato amministrativamente oltre 70.000 articoli, tra cui prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento. Questi articoli erano venduti senza indicazioni sull'origine e sui produttori, rappresentando un potenziale rischio per i consumatori. L'operazione mira a garantire la sicurezza e la legalità del mercato, tutelando i cittadini da prodotti non conformi alle normative vigenti.

