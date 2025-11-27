Il Ballo delle Debuttanti del 2025 riunisce a Parigi l’élite dell’aristocrazia europea, con principesse e ereditiere di dinastie nobili che si contendono l’attenzione degli ospiti. Il 29 novembre le ragazze vestiranno abiti di alta moda e saranno accompagnate da un cavaliere selezionato, varcando la soglia dello Shangri-La Hotel. Non un resort qualunque, ma si tratta dell’ex residenza del principe Roland Bonaparte, che gode di una invidiabile vista sulla Torre Eiffel. La tradizione aristocratica non si fermerà allo sfarzo, ma farà da accompagnamento alle donazioni a favore di ospedali pediatrici ed enti benefici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ballo delle Debuttanti a Parigi, dinastie europee e di Hollywood nell’evento più esclusivo del 2025