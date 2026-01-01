Volley femminile sarà un’Italia rivoluzionata in Nations League 2026 | tutte le possibili nuove convocate di Velasco

La Volleyball Nations League 2026 si avvicina e l’Italia femminile si prepara a una possibile rivoluzione nel roster. Under la guida di coach Velasco, molte atlete potrebbero fare il loro debutto o essere riconfermate, segnando un nuovo capitolo per la nazionale. Questa competizione rappresenta un’opportunità importante per il team di rinnovarsi e valorizzare giovani talenti, mantenendo alta la competitività a livello internazionale.

La Volleyball Nations League 2026 potrebbe rappresentare per l’Italia femminile molto più di un semplice appuntamento di calendario. Dopo stagioni dense di impegni e successi, il commissario tecnico Julio Velasco è orientato a gestire con attenzione i carichi di alcune colonne della Nazionale, aprendo così spazio a un gruppo allargato di atlete chiamate a formare il bacino delle possibili alternative alle titolari. Non si tratta di una vera rifondazione – molte leader sono giovani e hanno davanti almeno un altro ciclo olimpico – ma di un passaggio chiave per allargare la profondità della rosa. Giocatrici come Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi e Sarah Fahr restano il cuore del progetto azzurro, ma la VNL può diventare il laboratorio ideale per testare nuove soluzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, sarà un’Italia rivoluzionata in Nations League 2026: tutte le possibili nuove convocate di Velasco Leggi anche: Calendario volley 2026: tutti gli eventi. Nations League, Europei, competizioni per club Leggi anche: Ct squadra volley femminile Velasco al Quirinale: Italia campione perché diversità rende più forti – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scandicci vince il Mondiale per Club: battuta Conegliano, un altro show del volley femminile italiano - Scandicci sul tetto del mondo: battuta Conegliano nella finale tutta italiana. ilfattoquotidiano.it Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza - 0 casalingo contro San Giovanni in Marignano) e la pesantissima sconfitta di Milano (3- oasport.it

Dietro i successi del volley femminile, c’è un esercito in ginocchiere - Le mie compagne di squadra e io abbiamo un palmarès da paura: abbiamo vinto un oro olimpico, due Vnl (Volleyball Nations League), abbiamo stabilito il record di vittorie consecutive, 29, nella storia ... repubblica.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . SCANDICCI - VALLEFOGLIA MEGARALLIES Tutti i megarallies del match tra Savino Del Bene Volley Scandicci e Megabox Volley nei Quarti di Finale Coppa Italia Frecciarossa Guarda tutte le sfide su VBTV #iLove - facebook.com facebook

Volley femminile, salta la panchina di Bergamo: Carlo Parisi non è più l’allenatore delle orobiche - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.