Nasce la Podistica Pratonord-Narnali

Questa mattina a Prato è stata annunciata la nascita della Podistica Pratonord-Narnali. Due società storiche, già conosciute nel mondo della corsa locale, hanno deciso di fondersi per creare una squadra più forte. La nuova realtà punta a coinvolgere più atleti e organizzare eventi più grandi nel territorio. La decisione è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati di podismo, che vedono in questa unione un passo importante per il movimento locale.

Prato, 29 gennaio 2026 – Il podismo pratese si arricchisce di una novità significativa, destinata a lasciare il segno nel panorama sportivo del territorio: la Podistica Pratonord e la Podistica Narnali, due realtà solide, storiche e profondamente radicate nella comunità, hanno scelto di unire le forze per dare vita a un nuovo, grande gruppo. Un'unione che non nasce per caso, ma dall'affinità di valori, visione e passione per la corsa intesa come strumento di aggregazione, benessere e crescita collettiva. La storia di entrambe le società parla chiaro e racconta anni di impegno, competenza e presenza costante nel calendario podistico pratese.

