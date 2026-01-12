Ciclismo a Narnali il ritrovo del Bici Club

Il Bici Club di Narnali si prepara per il tradizionale incontro di gennaio, che si terrà sabato 17 nel salone della parrocchia del paese. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e condivisione tra gli appassionati di ciclismo della zona, offrendo l’opportunità di scambiare esperienze e informazioni in un contesto informale e accogliente.

Prato,12 gennaio 2026 - Ormai ci siamo. Sabato 17 gennaio nel salone della parrocchia di Narnali (g.c.) torna il tradizionale appuntamento con la festa del "Bici Club" iniziativa che con grande energia, entusiasmo e passione, viene portata avanti dal pratese Enzo Ricciarini, personaggio appassionato di ciclismo e conosciuto da tutti nell'ambiente. Un'occasione questa che ormai ricorre da quasi 50 anni, da non mancare, pena il mancato invito per l'anno successivo e grazie ad alcuni amici di Ricciarini in qualità di sponsor. Portate da capogiro apprezzate ed abilmente preparate in cucina da un ristretto gruppo di volontari amici di Enzo e due lunghe tavolate per circa 120 ospiti.

