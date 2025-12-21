Kickers Narnali sempre in agguato

La giornata numero dodici del campionato di calcio a 11 Uisp Prato si è conclusa, offrendo incontri intensi e risultati inaspettati. Tra le squadre in campo, i Kickers Narnali si confermano sempre pronti a intervenire, mantenendo alta l’attenzione e la competitività. Kickers Narnali sempre in agguato.

Giornata numero dodici del campionato di calcio a 11 Uisp Prato che regala gol, emozioni e qualche sorpresa. Si parte dal rinvio del match fra la capolista Signa 2007 e il Real Chiesanuova. Questo consente a Kickers Narnali e Bellini Giacomo di accorciare momentaneamente la classifica, vincendo i rispettivi incontri e portandosi a -2 dalla vetta. La truppa di Bacchereto passa con autorità sul campo della Polisportiva Il Sogno, imponendosi 5-0. Decidono le reti di Nunziati, Maresia, Chen, Ceccherini e Palaj, in una gara sempre in controllo per gli ospiti. Goleada anche dei Kickers Narnali, che travolgono 6-1 l'Avis Verag.

